٥ ديسمبر.. نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من «مرسي»

مراسل «ONA»:

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأربعاء، جلسة ٥ ديسمبر المقبل كأولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات لسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي.

واختصمت الدعوى، التي اطلع مراسل “أونا” على نصها، كل من رئيس الجمهورية بصفته، والنائب العام، ووزير الداخلية، وزير الخارجية، حيث طالبت في مضمونها ضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لانعدام صفته في الحصول علي هذه الأوسمة .

وتساءل مقيم الدعوى: “كيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أى خدمة للوطن، أو بطولات عسكرية، أو خدمات علمية أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة؟، مضيفًا “ويترتب على حصوله هذه الأوسمة مزايا مادية ومعنوية من الدرجة الأولى. “

وأوضحت الدعوى، أن تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، لافتا إلى أنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومي المصرى من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.