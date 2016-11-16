أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي، محمد عبدالله القرقاوي ، تعيين سهى العليلي، مديراً للمنتدى الاستراتيجي العربي.

وأشاد القرقاوي بالإنجازات التي تم تحقيقها مؤخراً في إطار الجهود الرامية إلى تحويل المنتدى الاستراتيجي العربي إلى منصة فكرية وبحثية عالمية تهدف إلى استشراف المستقبل وحالة العالم سياسياً واقتصادياً بهدف بناء نموذج علمي لتحليل كافة البيانات الجيوسياسية والاقتصادية، وذلك بحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتحمل العليلي درجة الماجستير في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي، بالإضافة إلى بكالوريوس إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا.

ويقوم المنتدى الاستراتيجي العربي منذ انطلاقته في العام 2001، بجمع كبار المفكرين والخبراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول العربية ومناطق أخرى من العالم، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من قطاع الأعمال والأكاديميين والمحللين السياسيين والاقتصاديين البارزين لتحليل ومناقشة جُملة من القضايا الرئيسية والمهمة التي تشغل المنطقة والعالم بأسره. كما يسهم المنتدى الاستراتيجي العربي في وضع سيناريوهات سنوية دقيقة لأبرز الأحداث والمتغيرات المستقبلية من خلال الجمع بين آراء الخبراء والبيانات الموثوقة والتحليلات المدروسة لاستشراف التحديات والفرص المقبلة في المنطقة.

وكان المنتدى، بالتعاون مع مجموعة يوروآسيا، قد أطلق مؤخراً النسخة الأولى من تقرير "حالة العالم في صفحة"، وهو إصدار شهري يهدف إلى تلخيص أهم الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية التي واجهها العالم خلال الشهر الفائت. هذا وستنعقد الدورة القادمة من المنتدى يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016 في دبي.