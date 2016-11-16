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5 ديسمبر.. نظر أولى جلسات دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسى

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5 ديسمبر.. نظر أولى جلسات دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسى 5 ديسمبر.. نظر أولى جلسات دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسى

>كتب كريم صبحى

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسه 5 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقاومة من المحامى أشرف فرحات لسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسى.

 

وطالبت الدعوى في مضمونها ضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك لانعدام صفته فى الحصول على هذه الأوسمة، وقالت الدعوى "كيف لهذا الرجل الذى لم يقدم أى خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أن يمنح نفسه الحق فى الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط فى الدولة، والتى يترتب عليها مزايا مادية ومعنوية من الدرجة الأولى".

 

وأوضحت الدعوى أن تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط  لنفسه، هى الأولى من نوعها فى تاريخ ، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومى المصرى بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.


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