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إلغاء رحلة «فلاي ناس» إلى الرياض بسبب عطل فني بالطائرة

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إلغاء رحلة «فلاي ناس» إلى الرياض بسبب عطل فني بالطائرة إلغاء رحلة «فلاي ناس» إلى الرياض بسبب عطل فني بالطائرة

طائرة تابعة لشركة فلاي ناس

ألغت شركة طيران “فلاى ناس” رحلتها المتجهة  من مطار القاهرة الدولي إلى الرياض، الأربعاء، وذلك بعد إصابة طائرتها بعطل فني أدى إلى تأخرها 12 ساعة.

تم تسكين الركاب بأحد الفنادق القريبة من المطار لحين استدعاء طائرة أخرى، بحسب ما أكدته مصادر بمطار القاهرة لمراسل “أونا”، اليوم.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أنه أثناء تحرك قائد رحلة طيران “فلاى ناس”، رحلة رقم 268 المتجهة إلى الرياض، فوجىء بحدوث عطل فنى يمنعه من الإقلاع .

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء فريق فنى لإصلاح العطل، ولكن تعذر الإصلاح بسرعة، ما أدى إلى إنزال الركاب، وعددهم 84 راكبًا، ونقلهم إلى أحد الفنادق القريبة، وإلغاء الرحلة، لحين استدعاء طائرة بديلة للإقلاع بهم .

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