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«الإسكان»: مستعدون لتوفير قطعة أرض بالصعيد لإقامة فرع مستشفى أبوالريش

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«الإسكان»: مستعدون لتوفير قطعة أرض بالصعيد لإقامة فرع مستشفى أبوالريش «الإسكان»: مستعدون لتوفير قطعة أرض بالصعيد لإقامة فرع مستشفى أبوالريش

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير قطعة أرض بإحدى المدن الجديدة بالصعيد، لإقامة فرع لمستشفى أبوالريش بها، تلبية لعدد من المطالب، وتيسيراً على أهالينا بصعيد ، الراغبين فى علاج أطفالهم.

وقال الوزير، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدة لتحمل نصف تكلفة إنشاء المستشفى، ترسيخاً لدورها الاجتماعى والتنموى، مضيفاً أن الهيئة سبق أن خصصت قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة لإقامة فرع لمستشفى الدكتور مجدى يعقوب، كما خصصت قطعة أرض أخرى بمدينة طيبة الجديدة لإقامة مستشفى علاج الأورام بها، والتى تم افتتاحها منذ عدة شهور.

فيما أعلن المحاسب فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن البنك سيتبرع بمبلغ مليون جنيه دعماً لمستشفى أبوالريش للأطفال فى أداء رسالته وتوفير العلاج لأكثر من نصف مليون طفل سنوياً.

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