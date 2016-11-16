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الدكتور أحمد درويش: إجراءات تشغيل المشروعات وتأسيس الشركات بالإخطار

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الدكتور أحمد درويش: إجراءات تشغيل المشروعات وتأسيس الشركات بالإخطار الدكتور أحمد درويش: إجراءات تشغيل المشروعات وتأسيس الشركات بالإخطار

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، إن الإجراءات الخاصة بتشغيل الشركات تتم بمجرد الإخطار، وهو ما يخص الشركات الموجودة بالفعل ومن يريد العمل فى المنطقة وأيضا تأسيس الشركات يتم بشكل سريع.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية المستثمرين بالإسماعيلية بمقر مبنى المحاكاة بهيئة قناة السويس بحضور الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وأعضاء المنطقة الصناعية.

 

وطالب درويش مستثمرى الإسماعيلية المشاركة فى إقامة المصانع والشركات فى المرحلة الأولى فى منطقة غرب الإسماعيلية وهى 179 فدانا تم ترفيقها، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية لمشروعات محور قناة السويس مستعدة لاستقبال طلبات المستثمرين والمشروعات الصغيرة وتنتهى إجراءات تسليم قطعة الأرض المخصصة للمشروعات فى أربعة أيام وخالصة من جميع الجهات.

 


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