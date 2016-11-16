بعد تطبيع العلاقات.. أردوغان يعين سفيرًا لتركيا في إسرائيل

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سفير بلاده إلى إسرائيل، بعد يوم على تعيين إسرائيل مبعوثها الى أنقرة، وذلك إثر عودة العلاقات التي كانت قد تدهورت بين البلدين في أعقاب الغارة الإسرائيلية الدموية على سفينة مساعدات تركية متوجهة إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، بحسب “سكاي نيوز عربية” إن تركيا عينت الدبلوماسي كمال أوكيم، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء، سفيرا إلى إسرائيل.

وعودة السفيرين، جزء من اتفاق مصالحة توصلت إليه الدولتان في وقت سابق من العام.

وكانت الدولتان قد استدعيتا سفيري بلديهما بعد عام على الخلاف بشأن الهجوم الإسرائيلي على سفينة المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وعينت إسرائيل، الثلاثاء، إيتان نائيه، الدبلوماسي الذي سبق له أن خدم في تركيا، سفيرا لها.