47 فيلمًا و4 ندوات في أول أيام «القاهرة السينمائي»‎

كتب ـ مصطفى حمزة:

يشهد أول أيام الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى عرض 47 فيلمًا، وإقامة 4 ندوات للأعمال المشاركة.

وتقدم العروض، بحسب بيان صادر عن إدارة المهرجان اليوم الأربعاء، بمسارح “دار الأوبرا، الهناجر”، ودور عرض أوديون وكريم.

ومن بين العروض المقدمة اليوم الأفلام المصرية “لحظات انتحارية” ضمن قسم آفاق السينما العربية، وفى قسم التكريمات يعرض فيلمى “الحريف” للمخرج الراحل محمد خان، و”كده رضا” للفنان أحمد حلمى، أما أفلام المسابقة الرسمية، فيعرض الفيلم الصربى “زوجة طيبة”، والتشيكي “لسنا بعيدون أبدا”.