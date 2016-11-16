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عرض عملات أجنبية ضبطت بحوزة تجار عملة بأكتوبر على قسم التزوير والتزييف

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عرض عملات أجنبية ضبطت بحوزة تجار عملة بأكتوبر على قسم التزوير والتزييف عرض عملات أجنبية ضبطت بحوزة تجار عملة بأكتوبر على قسم التزوير والتزييف

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى البراوى بعرض عملات أجنبية تم ضبطها بحوزة 3 متهمين بالاتجار فى العملات بأكتوبر على قسم التزييف والتزوير بالطب الشرعى لبيان سلامة العملات من عدمه، ومن ثم إيداع المبالغ المتحفظ عليها البنك المركزى.

 

وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل 3 أشخاص بعد اتهامهم بالاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، كما أمرت بالتحفظ على العملات المضبوطة بحوزة المتهمين.

 

ووردت للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر تفيد اتجار 3 أشخاص يعملون بمحل بدائرة القسم بالعملة الأجنبية، وبإعداد كمين تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 8298 دولار أمريكى و17 ألف ريال سعودى و1340 جنيها استرلينيا و50 يورو وعملات أجنبية أخرى.

 

 


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