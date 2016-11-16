تأجيل دعوى إلغاء قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة بنك الاستثمار لـ3 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من كرم حسن على، مدير بنك الاستثمار العربى، والمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة البنك وتعيين عضوًا منتدبًا، لجلسة 3 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وآخرين، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتعيين هانى سيف النصر رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لبنك الاستثمار العربى، وإلغاء تشكيل مجلس الإدارة.

وذكر مقيم المدعى، أن هانى سيف النصر شغل منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، وتم تعيينه بالبنك بقرار مشوب بالبطلان، صادر عن رئيس الوزراء عصام شرف عام 2011.