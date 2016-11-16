احذر.. حمية "اليويو" الغذائية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

(أ ش أ)

تضاعفت معدلات البدانة على نطاق واسع وبشكل متزايد فى الولايات المتحدة، وهو ما دفع الكثيرين إلى اتباع العديد من الحميات الغذائية، فى محاولة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، إلا أنه فى إطار السعى لتحقيق هذا الهدف قد يخفق البعض ويهجر الحمية، إلا أن شعور الندم سرعان ما يدفعهم للعودة إلى اتباع حمية غذائية مرة أخرى.

لذا تحذر البحوث الطبية من أن تكرار فقدان الوزن واكتسابه مرة أخرى، لأن تكرار الالتزام بحمية غذائية والتخلى عنها يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وتعد البدانة المرتبطة بأنماط الحياة السيئة وعدم مزاولة الرياضة من أهم أمراض العصر التى باتت السبب الرئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة، لتضاعف من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب، مرض السكر، فضلاً عن عدد من أنواع السرطان.

وتفيد البيانات الصادرة عن "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكىCDC" " بأن أكثر من ثلث الأمريكيين يعانون من السمنة المفرطة، إلا أن الجهود المبذولة لإنقاذ الوزن ما تزال كبيرة.

وتشير البيانات إلى سعى 24% من الرجال الأمريكيين ونحو 38% من الأمريكيات، لإنقاص أوزانهم لخمس مرات على الأقل، فيما يعرف بحمية "يو يو"، وفى الوقت الذى نجح فيه البعض فى سرعة فقدان أوزانهم، إلا أنهم سرعان ما اكتسبوها مرة أخرى.

وأفادت دراسات سابقة إلى أن 7% من الرجال ونحو 10% من النساء يمكن أن يصنفوا كأكثر الأشخاص اتباعا لحمية "اليو يو"، والتى تعرف بفقدان نحو 5 كيلوجرامات من الوزن واستعادة 3 من هذه الكيلوجرامات المفقودة، لثلاث مرات على الأقل.

وتشير البحوث الجديدة إلى أن إتباع حمية "يو يو" يمكن أن يكون سيئاً على الصحة، وقد يكون لها آثار سلبية على قلبك، حتى لو كنت لا تعانى من زيادة الوزن.

وتوضح دراسة جديدة، قدمت فى الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية عام 2016، أن اتباع حمية "يو يو" قد يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب لدى النساء الأكبر سناً، وعلى الرغم من أن بعض الدراسات التى أجريت على فئران التجارب أشارت إلى أن دورة الوزن تعطل عملية التمثيل الغذائى وعلم وظائف الأعضاء العادى، والآثار المترتبة على نزول الوزن السريع، ليتم استعادته سريعا مرة أخرى.