رئيس البرلمان اللبنانى لسامح شكرى: لا بديل عن دور مصر الرائد عربيا

كتب - أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى "بحسب تدوينة للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية" على أنه لا بديل عن دور مصر الرائد عروبيا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، بأن سامح شكرى وزير الخارجية التقى صباح اليوم الأربعاء، مع الرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون فى قصر بعبدا ببيروت، حيث سلمه رسالة تهنئة وتضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت دعوة الرئيس اللبنانى إلى زيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة.