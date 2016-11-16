دواين جونسون أكثر الرجال إثارة لعام 2016

إختارت مجلة People الممثل العالمي دواين جونسون Dwayne Johnson الشهير بـ "The Rock" ليكون أكثر الرجال إثارة لعام 2016.

وقال جونسون (44 عاماً) عندما علم باللقب الجديد إنه شعر بالارتباك. وأضاف في حديث للمجلة: "ما جال بخاطري هو كم هذا مثير ثم فكرت .. يا للهول .. لقد وصلت إلى القمة. لست أدري حقا إلى أين أذهب بعد ذلك."

ثم تابع: "غيرت مسيرتي المهنية بشكل كبير على مدى السنين وخدمني هذا بشكل جيد. لكني أشعر أن التغييرات الشاملة التي حدثت في حياتي وفي علاقاتي وكوني أباً وشريكاً ومن خلال كل ما فعلته خلق شكلاً من أشكال الثقة."

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