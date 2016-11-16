ضبط مواد غذائيه غير صالحة للإستهلاك بالغربية

الغربية إسلام الخياط

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية في حمله مكبره علي الأسواق من ضبط لحوم وجبن غير صالحه للإستهلاك الآدمى بزفتى وقطور.

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية تلقى إخطاراً من اللواء أحمد الخواجه مدير مباحث التموين بالغربية بضبط" ي إ 36 عام" صاحب مطعم مشويات بمركز زفتى ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته 30 كيلو جرام لحوم مفرومه بدون بيانات وغير صالحه للإستهلاك.

كما تم ضبط "م م 42 عام" صاحب مصنع أجبان ببندر قطور ومقيم بذات الناحيه وبحوزته 20 عبوة جبن أبيض زنه العبوة 19 كيلو جرام وغير صالح للاستهلاك