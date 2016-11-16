النيابة الإدارية تحقق مع مدرس أصاب تلميذا بتبول لا إرداى فى البحر الأحمر

كتب عبد الله محمود

أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة التحقيق فى واقعة تعدى مدرس على طالب بالضرب، مما أصابه بالتهاب فى المثانة وتبول لا إرادى بمدرسة البحر الأحمر الابتدائية، وتحديد المسئوليات التأديبية.

وكلف المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة، فريق من أعضاء النيابة بالانتقال الفورى لمدرسة البحر الأحمر الابتدائية، للتحقيق فى شكوى المواطن محمد عبد الحميد عبد العال، والد التلميذ المجنى عليه من قبل مدرس لغة عربية بالمدرسة على نجله الحسين محمد بالصف الخامس الابتدائى بالضرب، بالإضافة إلى منعه من دخول دورة المياه لقضاء حاجته، مما أصابه باضطراب فى المثانة وتبول لا إرادى.

على الفور انتقل كل من كريم الجبالى وعبد الله حسانين، ومحمود عثمان وكلاء النيابة الإدارية بالغردقة، لمقر المدرسة وعقب سماع أقوال ولى أمر الطالب والاطلاع على التقرير الطبى المقدم منه.

كما استمعت النيابة إلى أقوال تلاميذ الفصل زملاء المجنى عليه على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا صحة ما جاء بالشكوى، وعليه تم مواجهة المدرس المذكور بالاتهام المسند إليه، وكذا مواجهة مدير المدرسة بالمسئولية عن قعوده عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجرم الذى اقترفه المدرس المذكور تمهيداً للتصرف فى الموضوع.