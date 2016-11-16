ضبط 646 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تعليماته لمسئولي الطب البيطري بأسيوط بمعاينة جميع مجازر المحافظة وعمل تقرير بالملاحظات لتلافيها مشدداً على تحسين مستوى النظافة داخل المجازر وتزويدها بالوسائل الضرورية لضمان مواصفات السلامة الصحية.

وقال الدكتور صلاح الدين محمد مدير عام بمديرية الطب البيطرى بأسيوط أنه تم المرور على 12 مجزر بنطاق المحافظة لمتابعة حالتها وسير العمل بها .

وأشار الدكتور صلاح إلى تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطرى والصحة للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم بدائرة المحافظة بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية حيث تم عمل 10 حملات وتحرير 9 محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم موضحا انه تم ضبط 646 كيلو لحوم بلدي غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة إلي ضبط 93 كيلو من منتجات الدواجن و28 كيلو كبده منتهية الصلاحية.

وأوضح أنه تم ذبح 2318 ذبيحة داخل المجازر و2000 دجاجة بالإضافة إلي إعدام 2030 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام وتم الكشف أيضا علي 1650 كيلو لحوم و2618 كيلو دجاج و198 كيلو أسماك

وأكد الدكتور محسن سليمان مدير إدارة المجازر بأسيوط استمرار حملات المديرية بالتسيق مع الاجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة فى المرور على المستشفيات والسجون والاسواق والمحال التجارية والمجازر بناءا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط للتأكد من سلامة اللحوم التى يتم ذبحها وتقديمها للمواطنين.