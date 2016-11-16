أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 646 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بأسيوط

Google+ Print
ضبط 646 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بأسيوط ضبط 646 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بأسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تعليماته لمسئولي الطب البيطري بأسيوط بمعاينة جميع مجازر المحافظة وعمل تقرير بالملاحظات لتلافيها مشدداً على تحسين مستوى النظافة داخل المجازر وتزويدها بالوسائل الضرورية لضمان مواصفات السلامة الصحية.

 

وقال الدكتور صلاح الدين محمد مدير عام بمديرية الطب البيطرى بأسيوط أنه تم المرور على 12 مجزر بنطاق المحافظة لمتابعة حالتها وسير العمل بها  .

 

وأشار الدكتور صلاح إلى تشكيل  لجنة من مديرية الطب البيطرى والصحة للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم بدائرة المحافظة بالإشتراك مع مباحث والرقابة التموينية حيث تم عمل 10 حملات وتحرير 9 محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم موضحا انه تم ضبط 646 كيلو لحوم بلدي غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة إلي ضبط 93 كيلو من منتجات الدواجن و28 كيلو كبده منتهية الصلاحية.

 

وأوضح أنه تم ذبح 2318 ذبيحة داخل المجازر و2000 دجاجة بالإضافة إلي إعدام 2030 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام وتم الكشف أيضا علي 1650 كيلو لحوم و2618 كيلو دجاج و198 كيلو أسماك

 

وأكد الدكتور محسن سليمان مدير إدارة المجازر بأسيوط استمرار حملات المديرية بالتسيق مع الاجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة فى المرور على المستشفيات والسجون والاسواق والمحال التجارية والمجازر بناءا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط للتأكد من سلامة اللحوم التى يتم ذبحها وتقديمها للمواطنين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء