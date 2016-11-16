بالصور..ضبط سيارتىين محملتين بـ 14 طن سولار قبل بيعها فى السوق السوداء

السويس- سيد نون

تمكنت قوات تأمين الطرق وقوات كمين العين السخنة بالسويس من ضبط 14 طن سولار قبل قيام مهربين بنقلها من طريق عتاقة والعين السخنة إلى القاهرة والمحافظات الأخرى لبيعها في السوق السوداء.

وقامت قوات تأمين الطرق وقوات كمين العين السخنة من ضبط 4 من المهربين الذين كانوا بداخل السيارات.

كان اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من قوات تأمين الطرق وكمين العين السخنة بضبط سيارتي نقل مقطورة محملتين بالسولار.

وقال مصدر أمني، أن النقيب أحمد سعد الضابط بقسم شرطة عتاقة تمكن من ضبط السيارة رقم 71042 نقل السويس - قيادة أ أ أ ج سن 31 ومقيم بالاربعين فى السويس، محملة بـ 8 فنطاس معبئة بالسولار سعة الواحدة 1000 لتر باجمالي 8 طن سولار مدعم .

وأكد المصدر، أن النقيب محمد فتحي الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة - والملازم أول عاطف خلف الضابط بالقسم ، أثناء تواجدهما بخدمة كمين العين السخنة - دائرة القسم تمكنا من ضبط السيارة رقم ( أ ل ب 3614 نقل فنطاس ) قيادة أ ع ب - سن 22 - سائق ومقيم عين شمس - القاهرة، محملة بعدد 6 الآف لتر سولار ( 6 طن ) أثناء عبورها الكمين .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2564 لسنـ2016ـة جنح قسم شرطة عتاقة وجاري العرض على النيابة.