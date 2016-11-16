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الحبس 4 سنوات لعاطل وسنة لـ6 متهمات بممارسة الدعارة وتسهيلها بالهرم

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الحبس 4 سنوات لعاطل وسنة لـ6 متهمات بممارسة الدعارة وتسهيلها بالهرم الحبس 4 سنوات لعاطل وسنة لـ6 متهمات بممارسة الدعارة وتسهيلها بالهرم

>كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح الهرم بحبس "عاطف.ا" عاطل  4 سنوات، وسنه لسته فتيات، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل ممارستها على راغبى المتعة المحرمة بالهرم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، ان المتهم السابع فى القضية "عاطف.ا" استغل مجموعة من الفتايات، وعرضهن على راغبى المتعة مقابل 3 آلاف جنيه فى الليلية الواحدة، وعمل على استقطاب الزبائن من العرب والخليجية، واتخذ وحدة سكنية بمنطقة الهرم لممارسة نشاطه المشبوه، وتبين من خلال التحريات ان المتهم يستغل أكثر من 50 فتاة فى ممارسة البغاء.

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهم يقوم بتصوير الفتيات اثناء ممارستهن الدعارة لتهديدهن لضمان استمرارهن معه، وانه يدير 5 شقق وفيلا بهضبة الأهرام لتسكين الساقطات، ولديه عدد من السيارات تقوم بنقل الفتيات من والى أوكار ممارسة البغاء التابعة له.

 


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