بيع ماسة وردية اللون بـ18 مليون دولار

ذكرت صالة كريستي للمزادات، الأربعاء، أن ألماسة وردية اللون على شكل ثمرة الكمثرى بيعت بمبلغ 18.127 مليون فرنك سويسري بما يعادل 18.11 مليون دولار، لأحد هواة جمع التحف الآسيويين عبر الهاتف.

ويبلغ وزن الألماسة 9.14 قيراط وقُدر ثمنها قبل البيع بما يتراوح بين 16 – 18 مليون فرنك سويسري.

وقال راهول كاداكيا الرئيس الدولي للمجوهرات في “كريستي” للصحفيين بعد إتمام البيع : “الألماسة الوردية ذهبت إلى جامع تحف آسيوي… جامع تحف آسيوي كبير.”

وفي مايو الماضى باعت صالة “سوذبي” المنافسة للمزادات ألماسة وردية اللون على شكل ثمرة الكمثرى بلغ وزنها 15.38 قيراط بـ 30.8 مليون فرنك سويسري ، أي ما يعادل 31.46 مليون دولار في ذلك الوقت لتسجل رقمًا قياسيا.ا