ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة خلال حملة أمنية بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية استهدفت ضبط الخرجين عن القانون بطريق محور 26 يوليو بالعجوزة، أسفرت عن ضبط "محمد.ع" عاطل بحوزته 4 قطع من مخدر الحشيش و"شعبان.ص" عاطل بحوزته 20 قرصا مخدرا و"محمد.ع" عاطل بحوزته 4 قطع من مخدر الحشيش.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد.ص" عاطل بحوزته 50 قرصا مخدرا، و"حسين.ع" عاطل بحوزته 40 قرصا مخدرا، و"أحمد.س" قهوجى بحوزته 60 قرصا مخدرا .

كما تم ضبط "محمد.ب" عاطل بحوزته 213 قرصا مخدرا والقبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.