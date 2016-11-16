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ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة خلال حملة أمنية بالعجوزة

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ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة خلال حملة أمنية بالعجوزة ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة خلال حملة أمنية بالعجوزة

>كتب بهجت أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية استهدفت ضبط الخرجين عن القانون بطريق محور 26 يوليو بالعجوزة، أسفرت عن ضبط "محمد.ع" عاطل بحوزته 4 قطع من مخدر الحشيش و"شعبان.ص" عاطل بحوزته 20 قرصا مخدرا و"محمد.ع" عاطل بحوزته 4 قطع من مخدر الحشيش.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد.ص" عاطل بحوزته 50 قرصا مخدرا، و"حسين.ع" عاطل بحوزته 40 قرصا مخدرا، و"أحمد.س" قهوجى بحوزته 60 قرصا مخدرا .

 

كما تم ضبط "محمد.ب" عاطل بحوزته 213 قرصا مخدرا والقبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.


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