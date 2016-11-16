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قاضى التماس "نسب توأم زينة" لمحامى أحمد عز: "أنت جاى تعاكس بقى"

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قاضى التماس "نسب توأم زينة" لمحامى أحمد عز: "أنت جاى تعاكس بقى" قاضى التماس "نسب توأم زينة" لمحامى أحمد عز: "أنت جاى تعاكس بقى"

>كتبت نورهان حسن

استدعى المستشار محمد عبده الليثى رئيس الدائرة 102 بمحكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التى تنظر التماس الفنان أحمد عز لإعادة النظر فى ثبوت نسب التوآم، عمر عبد الرحمن محامى الفنان قبل نطقه بالحكم فى اﻻلتماس، ووجه له سؤالا حول جواز إضافة أسباب جديدة فى اﻻلتماس فأجابه بـ"ﻻ"، فرد عليه القاضى قائلا: "يبقى أنت جاى تعاكس بقى".

وقام القاضى بتوجيه سؤال آخر له حول أسباب انتفاء الوﻻية القضائية، وهل يدخل الندب ضمن هذة اأسباب، فرد دفاع الفنان: "هذا الأمر يعتمد على نوعية الندب ومحكمة النقض لها أحكام سابقة فى ذلك"، فقال له القاضى: "محكمة النقض حددت الحاﻻت التى تنتفى فيها الوﻻية القضائية عن القاضى ومن ضمنها الوفاة وتقديم اﻻستقالة واإحالة للصلاحية والنقل وهناك فرق بين النقل والندب".

جدير بالذكر، أن محكمة الأسرة قضت بعدم جواز نظر الالتماس على حكم نسب توآم أحمد عز وزينه.

 


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