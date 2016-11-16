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أحمد حسن مهدد بفقدان لقب «العميد»

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أحمد حسن مهدد بفقدان لقب «العميد» أحمد حسن مهدد بفقدان لقب «العميد»

أحمد حسن

أصبح أحمد حسن نجم منتخب والنادي الأهلى والزمالك السابق مهددا بفقدان لقبه كعميد للاعبي العالم الدوليين وذلك بعدما رفع حارس مرمى الإيطالي جانلويجي بوفون أمس الثلاثاء عدد مبارياته الدولية إلى 167 مباراة.

كان بوفون صاحب الـ38 عاما قد بدأ مشواره الدولي عام 1997 وبعد مواجهة أبطال العالم أمس فقد دخل الحارس العملاق نادي الخمسة لاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية الذي يتصدره أحمد حسن برصيد 184 مباراة.. ولا يزال بوفون يقدم مستويات رائعة وقد أعرب عن أمله في مواصلة مشواره الدولي لخوض مونديال 2018 في روسيا ما يشكل تهديدا للرقم القياسي العالمي في المباريات الدولية.

يذكر أن العميد أحمد حسن له إنجازات كبيرة دولية مع الفراعنة وكان أحد أبرز اللاعبين مع المنتخب الوطني طوال 17 عاما وشارك في 184 مباراة دولية مع الفراعنة.

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