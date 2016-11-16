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التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب بالضرب في البحر الأحمر

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التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب بالضرب في البحر الأحمر التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب بالضرب في البحر الأحمر

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

كلف المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة، الأربعاء، فريق من أعضاء النيابة بالانتقال الفوري لمدرسة البحر الأحمر الابتدائية للتحقيق في شكوى المواطن محمد عبد الحميد عبدالعال والتي تضرر فيها من تعدي س.ع مدرس لغة عربية بالمدرسة على نجله الحسين محمد بالصف الخامس الابتدائي بالضرب ،ومنعه من دخول دورة المياه لقضاء حاجته؛ مما أصابه باضطراب في المثانة، وتبول لا إرادي.

وقال بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية الأربعاء، إنه بناءً على توجيهات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة التحقيق في الواقعة وتحديد المسئوليات التأديبية، انتقل كل من كريم الجبالي وعبد الله حسانين ومحمود عثمان وكلاء النيابة الإدارية بالغردقة لمقر المدرسة، وعقب سماع أقوال ولي أمر الطالب والاطلاع على التقرير الطبي المقدم منه، استمعت النيابة إلى أقوال تلاميذ الفصل زملاء المجني عليه على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا صحة ما جاء بالشكوى.

وأضاف البيان: “تم مواجهة المدرس المذكور بالاتهام المسند إليه، وكذا مواجهة مدير المدرسة بالمسئولية عن قعوده عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجرم الذي اقترفه المدرس المذكور تمهيداً للتصرف في الموضوع”.

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