«السيسي» يدعو الرئيس اللبناني لزيارة مصر

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد ، إن وزير الخارجية سامح شكري التقى صباح اليوم الأربعاء مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا ببيروت، حيث سلمه رسالة تهنئه وتضامن من شقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت دعوة الرئيس اللبناني إلي زيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، في بيان صادر عنه اليوم، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء سعادة مصر بما تم تحقيقه من نجاح علي مسار استقرار الحياة السياسية في لبنان وتطلعها إلي استعاده لبنان القيام بدوره العروبي باعتبار أن استقرار لبنان وسلامته يعد دعمًا لاستقرار الدول العربية والمنطقة التي تواجه العديد من المخاطر والتحديات.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلي نجاح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومته في أقرب فرصه، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكل الجهود التي تستهدف دعم استقرار لبنان وسلامته.

وأشار أبوزيد ، إلي أن الرئيس اللبناني أعرب عن تقديره البالغ لكون الرئيس السيسي كان في مقدمه المهنئين له على توليه المنصب، وتطلعه إلي إتمام زيارته الي مصر في أقرب وقت عقب استكمال الاستحقاقات السياسية المتبقية والانتهاء من تشكيل الحكومة، كما أشار إلي أن لبنان رغم كونه بلدا صغيرًا من حيث الحجم، إلا أن استقراره السياسي وسلامته يعتبر دعمًا لاستقرار العالم العربي، وسندا لأشقائه العرب.

وأضاف أبو زيد ، أن اللقاء بين وزير الخارجية سامح شكري والرئيس اللبناني ميشال عون تطرق إلي الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما الأوضاع في سوريا، حيث اتفق الجانبان علي أهمية دعم الحلول السياسية للازمة السورية وتشجيع كافة الأطراف السورية على التوصل للتوافق المطلوب من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلي سوريا.