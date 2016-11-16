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الكنيست يؤجل التصويت على قانون حظر الأذان بعد اعتراض النواب العرب واليهود

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الكنيست يؤجل التصويت على قانون حظر الأذان بعد اعتراض النواب العرب واليهود الكنيست يؤجل التصويت على قانون حظر الأذان بعد اعتراض النواب العرب واليهود

>كتب: هاشم الفخرانى

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الكنيست أجل التصويت على مشروع القانون الخاص بحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمدينة القدس بعد اعتراض النواب العرب من القائمة العربية المشتركة فى الكنيست على المشروع.

 

 

وأضافت الإذاعة أنه كان من المفترض طرح التصويت على المشروع اليوم للقراءة التمهيدية للمشروع لكن لم يتم ذلك.

 

 

كما قدم وزير الصحة الإسرائيلى من حزب " يهدوت هتوراة" المتطرف يعقوب ليتسمان اعتراضا على مشروع القانون الخاص بالحظر على استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان فى المساجد، حيث أن اعتراض الأحزاب الدينية على مشروع القانون جاء خشية من أنه سيسرى أيضا على إطلاق الصفارات التى تدوى فى أنحاء إسرائيل  للإعلان عن دخول حرمة يوم السبت.

 

 

وكان النائب عيساوى فريج من كتلة حزب "ميرتس" قدم طلبا لرئيس الكنيست يولى ادليشتاين دعاه فيه إلى وقف اجراءات التشريع الخاصة بهذا القانون حيث اقترح تشكيل لجنة برئاسة رئيس المحكمة الشرعية لتنظر بالشكاوى حول صوت المكبرات فى كل مكان وتعمل من أجل إيجاد حلول متفق عليها لهذه القضية.

 

 


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