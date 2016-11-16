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قبول تظلم أحمد شفيق ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول

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قبول تظلم أحمد شفيق ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول قبول تظلم أحمد شفيق ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول

أحمد شفيق

مراسل «ONA»:

 قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء، بقبول تظلم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق على قرار وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول.

 صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

 وقالت دينا عدلي، دفاع شفيق إن النيابة العامة تقاعست عن تقديم صورة من القرار الصادر من النائب العام بوضع اسم المرشح الرئاسي السابق على قوائم ترقب الوصول.

 وأضافت عدلي، في تصريحات لمراسل “أونا”، الأربعاء، أنه وفقا للمادة 62 من الدستور، التي تنص على “من حق أي مواطن عدم صدور قرار منعه من السفر مادام لم يصدر عليه أي أحكام جنائية سابقة”.

  وأشارت إلى أن الفريق أحمد شفيق استصدر جواز سفر دبلوماسي، وهو ما يعني عدم صدور أحكام جنائية في حقه.

 كان دفاع المرشح السابق على رئاسة الجمهورية في 2012، ذكر أن “أحمد شفيق” سافر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي، بسبب علمه مسبقا برغبة الإخوان في التنكيل به، والانتقام منه.

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