محكمة الأسرة ترفض التماس «عز» ﻹعادة النظر في «نسب توأم زينة»

مراسل «ONA»:

قضت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبده الليثي وعضوية المستشارين أسر فؤاد وحسين العجاتى ومحى الدين عتريس وأيمن عبد الرحمن ونزار السيد، اﻷربعاء، بعدم جواز نظر التماس الفنان أحمد عز لإعادة النظر في ثبوت نسب توأم الفنانة زينة.

وكان الفنان أحمد عز قد تقدم إلي “الدائرة 102″ بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإلتماس لإعادة النظر في قضية “إثبات نسب توءم الفنانة زينة”، وهي ذات الدائرة التي نظرت إستئناف الفنان، وقضت في 13 يناير الماضي برفضه وتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له.