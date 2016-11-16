ترامب يعرب عن تعاطفه مع نيوزيلاندا عقب الزلزال المدمر

أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اتصالا هاتفيا برئيس وزراء نيوزلندا جون كيي للإعراب عن تعاطفه عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأسفر عن مقتل شخصين وتدمير مئات المباني.

ووصفت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن المكالمة الهاتفية اتصفت بالدفء والود الشديدين وذلك عن مكتب كيى

ويستمر الجيش في نيوزلندا في إجلاء مئات السائحين جوا من منطقة “كايكورا” الساحلية الأكثر تضررا بعدما تسبب الزلزال الذي ضرب البلاد-الاثنين- بقوة 7.8 ريختر في انهيارات أرضية أغلقت الطرق .

وأضاف البيان الذى نقلته شبكة ” ايه بى سى ” أن كيي هنأ ترامب على فوزه بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية , كما ناقشا الاقتصاد والتجارة النيوزلندية والعلاقات الثنائية بين البلدين والتي اتفقا على أنها في حالة ممتازة .