ورشة عمل للجنة من الخبراء لمناقشة تطوير المناهج التفاعلية

عقدت لجنة من الخبراء المتخصصين في المناهج الإلكترونية ورشة عمل بعنوان “التقييم النهائى للمناهج التفاعلية” بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووفقًا للمعايير العالمية.

تضم الورشة لجنة مستقلة من جهات مختلفة منها: خبراء من جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى المراكز البحثية، والكمبيوتر التعليمى بالوزارة، وقد سبقها تقييم مبدئى للمناهج فى ضوء معايير تربوية، وفنية عالمية، تنفيذًا لتعليمات السيد الدكتور الوزير؛ للوصول إلى مناهج تفاعلية ذات جودة عالية، وصفة دولية.

وقامت اللجنة بتقييم عدد(18) كتابًا تفاعليًا ( مناهج تفاعلية) للمواد الدراسية الخاصة بالشهادات العامة الفصل الدراسى الأول والتى تم إنتاجها من قبل الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، والمركز الاستكشافى التعليمى حيث إن المناهج التفاعلية ستعد المصدر الرئيس لعملية التعليم وتطوير أداء الطلاب من خلال تعزيز قدراتهم، بجانب تدعيم الكتاب التعليمى الورقى وتطوير مصادره.

وجدير بالذكر أن هذه المناهج التفاعلية تم إنتاجها تحت إشراف مستشارى المواد التعليمية، ومركز تطويرالمناهج بما يتوافق مع المناهج الورقية، وتم رفعها على البوابة الإلكترونية للوزارة، لصفوف السادس الابتدائى، والثالث الإعداى، والثالث الثانوى، وجارى العمل فى ستة مناهج آخرى، وسيتم رفعها على بوابة الوزارة مع بداية الفصل الدراسى الثانى.