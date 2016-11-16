أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ورشة عمل للجنة من الخبراء لمناقشة تطوير المناهج التفاعلية

Google+ Print
ورشة عمل للجنة من الخبراء لمناقشة تطوير المناهج التفاعلية ورشة عمل للجنة من الخبراء لمناقشة تطوير المناهج التفاعلية

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

عقدت لجنة من الخبراء المتخصصين في المناهج الإلكترونية ورشة عمل بعنوان “التقييم النهائى للمناهج التفاعلية” بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووفقًا للمعايير العالمية.

تضم الورشة لجنة مستقلة من جهات مختلفة منها: خبراء من جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى المراكز البحثية، والكمبيوتر التعليمى بالوزارة، وقد سبقها تقييم مبدئى للمناهج فى ضوء معايير تربوية، وفنية عالمية، تنفيذًا لتعليمات السيد الدكتور الوزير؛ للوصول إلى مناهج تفاعلية ذات جودة عالية، وصفة دولية.

وقامت اللجنة بتقييم عدد(18) كتابًا تفاعليًا ( مناهج تفاعلية) للمواد الدراسية الخاصة بالشهادات العامة الفصل الدراسى الأول والتى تم إنتاجها من قبل الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، والمركز الاستكشافى التعليمى حيث إن المناهج التفاعلية ستعد المصدر الرئيس لعملية التعليم وتطوير أداء الطلاب من خلال تعزيز قدراتهم، بجانب تدعيم الكتاب التعليمى الورقى وتطوير مصادره.

وجدير بالذكر أن هذه المناهج التفاعلية تم إنتاجها تحت إشراف مستشارى المواد التعليمية، ومركز تطويرالمناهج بما يتوافق مع المناهج الورقية، وتم رفعها على البوابة الإلكترونية للوزارة، لصفوف السادس الابتدائى، والثالث الإعداى، والثالث الثانوى، وجارى العمل فى ستة مناهج آخرى، وسيتم رفعها على بوابة الوزارة مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا