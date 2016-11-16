وحدات "الحماية الكردية" تعلن مشاركتها رسميا بمعركة تحرير الرقة من داعش

كتب - أحمد جمعة

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية انسحاب قواتها إلى شرق نهر الفرات للمشاركة فى حملة "غضب الفرات" لتحرير مدينة الرقة من قبضة تنظيم داعش، مؤكدة أن القوات التابعة للمجلس العسكرى لمدينة منبج قادرة على القيام بواجباتها الدفاعية على أكمل وجه.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية ريدور خليل، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن قواتهم المتواجدة فى مدينة منبج وريفها انتهت من مهامها فى التحرير والدفاع عن أهل مدينة منبج.

وأشار "ريدور خليل" إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية بمساعدة المجلس العسكرى لمنبج تمكنوا من تحرير المدينة وريفها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى 15 أغسطس الماضى، موضحا أن قواته ساعدت القوات التابعة للمجلس العسكرى لمنبج من تأهيلها لإدارة المؤسسات الأمنية والعسكرية بحيث أصبحت قادرة على الدفاع عن مدينة منبج.

وتابع خليل فى بيانه: فى الوقت الذى نشكر فيه شعـب منبج النبيل بكل مكوناته فى احتضانه لمقاتلينا ومقاتلاتنا، نؤكد فى نفس الوقت أننا على أتم الاستعداد لتلبية نداء شعـب منبج العظٌيم والدفاع عنهم عند الضرورة.