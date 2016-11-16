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وزير الخارجية يسلم الرئيس اللبنانى رسالة من السيسي تدعوه لزيارة مصر

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وزير الخارجية يسلم الرئيس اللبنانى رسالة من السيسي تدعوه لزيارة مصر وزير الخارجية يسلم الرئيس اللبنانى رسالة من السيسي تدعوه لزيارة مصر

>كتب - أحمد جمعة

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، بأن سامح شكرى وزير الخارجية التقى صباح اليوم الأربعاء، مع الرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون فى قصر بعبدا ببيروت، حيث سلمه رسالة تهنئة وتضامن من الرئيس عبدالفتاح ، تضمنت دعوة الرئيس اللبنانى إلى زيارة فى أقرب فرصة ممكنة.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، فى بيان صحفى بأن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على سعادة مصر بما تم تحقيقه من نجاح على مسار استقرار الحياة السياسية فى لبنان، وتطلعها إلى استعاده لبنان القيام بدوره العروبى باعتبار أن استقرار لبنان وسلامته يعد دعما لاستقرار الدول العربية والمنطقة التى تواجه العديد من المخاطر والتحديات.

 

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى نجاح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بتشكيل حكومته فى أقرب فرصه، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكل الجهود التى تستهدف دعم استقرار لبنان وسلامته.

 

وأشار أبوزيد، إلى أن الرئيس اللبنانى أعرب عن تقديره البالغ لكون الرئيس السيسي كان فى مقدمه المهنئين له على توليه المنصب، وتطلعه إلى إتمام زيارته إلى مصر فى أقرب وقت عقب استكمال الاستحقاقات السياسية المتبقية والانتهاء من تشكيل ، كما أشار إلى أن لبنان رغم كونه بلدا صغيراً من حيث الحجم، إلى أن استقراره السياسى وسلامته يعتبر دعما لاستقرار العالم العربى وسندا لأشقائه العرب.

 

وأضاف أبو زيد، بأن اللقاء بين وزير الخارجية سامح شكرى والرئيس اللبنانى ميشيل عون تطرق إلى الأوضاع الإقليمية والتحديات التى تواجه المنطقة، لاسيما الأوضاع فى سوريا، حيث اتفق الجانبان على أهمية دعم الحلول السياسية للأزمة السورية وتشجيع كافة الأطراف السورية على التوصل للتوافق المطلوب من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.


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