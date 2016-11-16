السكك الحديدية تعلن انخفاض الحوادث بنسبة 27%

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انخفاض أعداد الحوادث بنسبة ٢٧ %خلال الربع الثالث من ٢٠١٦ مقارنة بالربع الأول بعد رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

وكان جلال سعيد وزير النقل، وجه بضرورة رفع مستوي الأداء التشغيلي وإجراءات الأمن و السلامة، وذلك بتكثيف أعمال الفحص لدسكات وشرائط اجهزة التحكم الالي ATC لرصد الرحلات اليوميه لقطارات السكك الحديدية لتكون نصف شهرية بدلا من شهرية.

بالإضافة إلى توجيهات وزير النقل لقيادات الهيئة بإزالة العوارض، وتكثيف أعمال الصيانة للوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وتدريب العاملين بوظائف السلامة من خلال برامج استعادة الخبرة ومحاسبة المقصرين وتقديم تقارير دورية بالنتائج بأعمال تطوير نظم السلامة والامان بالسكك الحديدية.