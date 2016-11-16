أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السكك الحديدية تعلن انخفاض الحوادث بنسبة 27%

Google+ Print
السكك الحديدية تعلن انخفاض الحوادث بنسبة 27% السكك الحديدية تعلن انخفاض الحوادث بنسبة 27%

ارشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انخفاض أعداد الحوادث بنسبة ٢٧ %خلال الربع الثالث من ٢٠١٦ مقارنة بالربع الأول بعد رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

وكان جلال سعيد وزير النقل، وجه بضرورة رفع مستوي الأداء التشغيلي وإجراءات الأمن و السلامة، وذلك بتكثيف أعمال الفحص لدسكات وشرائط اجهزة التحكم الالي ATC لرصد الرحلات اليوميه لقطارات السكك الحديدية لتكون نصف شهرية بدلا من شهرية.

بالإضافة إلى توجيهات وزير النقل لقيادات الهيئة بإزالة العوارض، وتكثيف أعمال الصيانة للوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وتدريب العاملين بوظائف السلامة من خلال برامج استعادة الخبرة ومحاسبة المقصرين وتقديم تقارير دورية بالنتائج بأعمال تطوير نظم السلامة والامان بالسكك الحديدية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا