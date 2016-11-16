ضبط عاطلين وبحوزتهما 2 كيلو بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحي ومحمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا، برئاسة الرائد رأفت نصار رئيس المباحث، وتحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، واللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، من ضبط "ن.م" 46 عاما، عاطل، ومقيم دائرة مركز شبين الكوم، و"أ. ا." 28 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز قويسنا "حال استقلالهما تروسيكل (بدون لوحات) وبحوزتهما "24" لفافة تزن حوالى 2 كيلو جرام بانجو، ومبلغ مالى 130 جنيها، وعدد 2 هاتف محمول، وذلك أثناء المرور أمام مدخل قرية الخضراوية - دائرة مركز قويسنا .

تمت مواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، حيث اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطهما قبل ترويجها على المتعاطين.

تم تحرير المحضر رقم 27004 جنح وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.