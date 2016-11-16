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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة أموال ومجوهرات مواطنين من مساكنهم بشبرا

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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة أموال ومجوهرات مواطنين من مساكنهم بشبرا حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة أموال ومجوهرات مواطنين من مساكنهم بشبرا

>كتب أحمد حربى

أمرت نيابة شبرا، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أموال ومجوهرات مواطنين من مساكنهم بالمنطقة.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم 28 سنة عاطل، قام بسرقة حقيبة يد حريمى بداخلها هاتف محمول ومبلغ 500 جنيه من داخل مسكن مدرسة بالمنطقة.

 

وتبين أنه ارتكب 3 سرقات مساكن بأسلوب "تسلق المنزل"، حيث استولى على سلسلة وخاتم ذهب من شقة مسن، وسرق هاتف محمول ومبلغ 1980 جنيها من داخل مسكن ربة منزل، وكذلك سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ 500 جنيه من داخل مسكن موظف.

 

 

 


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