حبس سودانى متهم بسرقة أجهزة كمبيوتر بالبساتين

كتبت أمانى الأخرس

أمرت نيابة البساتين، برئاسة المستشار عمرو غراب، بحبس سودانى الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أجهزة وأدوات من داخل سايبر.

وكشفت تحقيقات أشرف الأزهرى، وكيل نيابة البساتين عن ورود بلاغ من " زينب.ع" سودانية الجنسية، صاحبة سايبر نت، تتهم فيه "محمد.ب" سودانى الجنسية، موظف سابق بالسفارة، بسرقة أجهزة ومعدات خاصة بالسايبر.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أنه بدأ بالفعل فى بيع المسروقات، وبعمل الكمين اللازم له تم القبض عليه متلبسا بالبيع، وبمواجهته اعترف بأماكن بيع المسرقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتكليف النيابة العامة باستعادة المسروقات.