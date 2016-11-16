وزيرة خارجية الهند تدخل المستشفى بعد إصابتها بفشل كلوى

قالت سوشما سواراج وزيرة الخارجية الهندية، الأربعاء إنها دخلت المستشفى لعلاجها من فشل كلوي، وأنها تجري اختبارات لاحتمال زرع كلى لها.

وقالت سواراج، وهي زعيمة كبيرة في الحكومة القومية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عبر تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، الأربعاء، إنها تقوم بعملية غسيل كلوي في مستشفى “آول إنديا إنستيتيوت” للعلوم الطبية، وهو مستشفى حكومي كبير، مضيفة : “سأجرى اختبارات لزرع كلى.”

وأدى سوء الحالة الصحية لهذه السياسية التي يبلغ عمرها 64 عامًا إلى عدم حضورها عدد من المناسبات منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي إلى السلطة في 2014. ولم يصدر بيان بشأن تفويضها اختصاصاتها رسميا لأحد أثناء علاجها.