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أردوغان: مقاتلو المعارضة الذين ندعمهم يقتربون من السيطرة على الباب السورية

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أردوغان: مقاتلو المعارضة الذين ندعمهم يقتربون من السيطرة على الباب السورية أردوغان: مقاتلو المعارضة الذين ندعمهم يقتربون من السيطرة على الباب السورية

إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء إن مقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة يقفون على مسافة كيلومترين فقط من مدينة الباب في شمال سوريا، مضيفًا أنه من المتوقع أن ينتزعوا السيطرة عليها من تنظيم “داعش” سريعا على الرغم من المقاومة.

وقال مقاتلو المعارضة، أمس، إنهم سيطروا على قباسين على بعد عدة كيلومترات من الباب، تمهيدا لحملة على آخر معقل حضري للدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي، وتسعى الفصائل التي يهيمن عليها الأكراد أيضا للسيطرة على الباب.

وخلال مؤتمر صحفي قبل السفر إلى باكستان اتهم أردوغان ألمانيا بأنها ليست ملتزمة التزامًا كاملا بمحاربة الإرهاب، وبدعم حزب العمال الكردستاني.

وقال إن النظام الرئاسي الذي يسعى منذ فترة طويلة إلى تطبيقه في تركيا لا يعني قطع علاقات الرئيس بحزبه السياسي مشيرا إلى أن هذا سيمثل ضعفا في النظام.

رويترز

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