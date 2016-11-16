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وزير التعاون السوداني يصل لاستلام عمله أمينًا مساعدًا بالجامعة العربية

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وزير التعاون السوداني يصل لاستلام عمله أمينًا مساعدًا بالجامعة العربية وزير التعاون السوداني يصل لاستلام عمله أمينًا مساعدًا بالجامعة العربية

الدكتور كمال حسن على

وصل مطار القاهرة الدولي الأربعاء، الدكتور كمال حسن على، وزير التعاون الدولى السوداني، قادمًا من الخرطوم لاستلام مهام عمله أمينا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية، وذلك بعد اختياره من مجلس الجامعة فى سبتمبر الماضي.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، لمراسل “أونا”، الأربعاء، إن وزير التعاون السوداني وصل على رحلة للطيران القادمة من الخرطوم، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الاستراحة الحكومية بالمطار.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير، أصدر قرارًا بإعفاء الدكتور كمال حسن على، من منصبه كوزير للتعاون الدولى، مطلع الشهر الجاري، وذلك لتوليه منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية .

وشمل القرار، تكليف وزير الدولة بوزارة التعاون الدولى، عثمان أحمد فضل واش، للقيام بمهام الوزير.

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أونا

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