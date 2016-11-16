«النواب الأمريكي» يجدد معاقبة إيران لمدة 10 سنوات إضافية

وافق مشرعون أمريكيون، على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات، ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، وأقر القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، وردع سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.

وأقر المجلس أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران, لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي بنهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده، ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع, وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا.

وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصلت إلى اتفاق في العام الماضي، وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات، لكن المشرعين في مجلس النواب قالوا إنهم يريدون بقاء التشريع ساريا لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة سترد على أي “استفزازات إيرانية”، ولمنح أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة، إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي.