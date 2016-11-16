مد فترة الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى للنقابات حتى 30 نوفمبر

أعلن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، عن موافقة المهندس مصطفى مدبولى وزيرالإسكان على مد فترة الحجز واستقبال الطلبات ببرنامج الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابات، حتى 30 نوفمبر الجارى.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الأربعاء.

من جانبها، خاطبت عدد من النقابات المهنية، نقاباتها الفرعية بالمحافظات لإعلامها بمد فترة الحجز حتى 30 نوفمبر الجارى، ليتثنى للفرعيات إرسال كافة طلبات الحجز إلى مقر النقابات الفرعية، ومن ثم تقديمها لوزارة الإسكان.

يذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابات، ينقسم إلى ثلاثة محاور: “محور الوحدات لأصحاب الدخل المنخفض بحد أقصى لصافى الدخل 2500 للأعزب، و 3500 جنيه للأسرة، حيث تبلغ مساحة الوحدة 90م وذلك نظير مبلغ 154 ألفا بمقدم حجز للوحدة 9125 جنيها، بالإضافة إلى 5% وديعة صيانة من قيمة الوحدة”.

والمحور الثانى: الوحدات لأصحاب فئات الدخل الأعلى الذين تتراوح صافى دخولهم الشهرية من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه للأعزب ومن 3500 إلى 5000 جنيه للأسرة، حيث تبلغ مساحة الوحدة 90م بسعر 180 ألف جنيه بمقدم حجز للوحدة (15135)، بالإضافة إلى 5 % وديعة صيانة من قيمة الوحدة مع سداد دفعات ربع سنوية قيمة كل دفعة 10000جنيه لمدة عام.

والمحور الثالث: الوحدات المتميرة والتى تتراوح مساحاتها من 90 م إلى 95 م بكل من مدن ( 6أكتوبر والعبور وبدر) والتى سيتم تحديد سعرها بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.