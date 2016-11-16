تصفية 24 تكفيريًا في مداهمات أمنية.. وإحباط هجوم إرهابي على كمين بالعريش

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية إحكام السيطرة الكاملة على كافة القري الواقعة داخل مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم القوات المسحلة العميد محمد سمير، في بيان صارد عنه الأربعاء، إن الأيام الثلاث الماضية شهدت نشاطًا مكثفًا لتصفية الجيوب والبؤر الإرهابية بهذه المناطق، وذلك استكمالا لمراحل العملية الشاملة “حق الشهيد” التي تنفذها عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء.

وأضاف المتحدث العسكري، أن قوات الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد وتدمير بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة “جهاد أبو طبل” بقطاع العريش، أسفرت عن مقتل 5 من العناصر التكفيرية خلال تبادل لاطلاق النيران مع قوات المداهمة، وتدمير سيارة دفع رباعي مسلحة خاصة بهذه العناصر، فضلا عن تدمير مخزن لتكديس العبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار التي تستخدمها العناصر الارهابية في تجهيز السيارات المفخخة وصناعة العبوات الناسفة، وتفجير 3 عبوات ناسفة تم زراعتها على طرق الاقتراب من البؤرة الارهابية.

كما أحبط أبطال القوات المسلحة محاولة فاشلة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بقطاع العريش، إثر استهدافه بسيارة مفخخة تم تفجيرها وقتل سائقها بواسطة أحد أفراد قوة الكمين بقاذف “آر بي جي”، فيما قامت قوة الكمين بالاشتباك مع باقي العناصر التكفيرية المسلحة التي حاولت اقتحام محيط الكمين والقضاء على 8 منهم.

وفي قطاعي رفح والشيخ زويد، استمرت قوات انفاذ القانون في تمشيط ومداهمة عدد من القري والمناطق الجبلية؛ لتضييق الخناق علي العناصر الإرهابية.

وتمكنت هذه العناصر من استهداف عدة بؤر إرهابية بمنطقة الشيخ زويد تضم مخزن لتصنيع العبوات الناسفة عثر بداخله على كمية من الخامات التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، ومكان لاحتجاز السكان المحليين الذين يتم اختطافهم علي أيدي العناصر الإرهابية عثر بداخلة على أوراق مدون بها بيانات خاصة بهذه العناصر.

كما تمكنت القوات من تصفية 6 من العناصر المسلحة خلال اشتباكات مع القوات، وتدمير مجموعة من الملاجئ والخنادق التي استخدمتها العناصر الارهابية في الاختباء، واستهداف القوات، وتفجير 8 عبوات ناسفة تم زراعتها في محيط تلك المناطق.

وفي رفح، قتلت القوات 4 من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، واكتشاف عدة مخازن لتصنيع العبوات الناسفة عثر بداخله علي عدد من العبوات المعدة للاستخدام، وتدمير عدد من الملاجئ الخاصة بهذه العناصر عثر بداخلها علي عدد من العبوات الناسفة، ودوائر النسف والتدمير.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات انفاذ القانون عمليات التمشيط للجيوب والبؤر الإرهابية في محيط العريش ورفح والشيخ زويد لضبط العناصر التكفيرية، والقضاء عليها.