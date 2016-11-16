أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول 832 راكبا لميناء نويبع وتداول 109 شاحنات

Google+ Print
وصول 832 راكبا لميناء نويبع وتداول 109 شاحنات وصول 832 راكبا لميناء نويبع وتداول 109 شاحنات

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 474 راكبا و10 تريلات و15 برادا و2 باص جيت .

 

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 320 راكبا والعبارة سينا وعلى متنها 38 راكبا و6 تريلات و10 برادات، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 220 راكبا و23 برادا و17 تريلا و4 سيارات و130 طرد سمك  .

 

وأضاف ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

 

وأشار إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 98 راكبا و21 شاحنة و1 سيارة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 36 شاحنة و35 راكبا، فيما غادرت السفينة  Lienk وعلى متنها 66 ألفا و550 طن فوسفات والسفينة  EL Mothenna وعلى متنها 15 ألفا و200 طن فوسفات متجهان إلى الهند والعبارة مسرة وعلى متنها 395 راكبا و20 سيارة و7 شاحنات والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 51 شاحنة .

 

 بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 239 راكبا و8 شاحنات والسفينة الحرية وعلى متنها 25 شاحنة و1 راكب والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 21 شاحنة فيما غادرت العبارة أمانة وعلى متنها 318 راكبا و38 سيارة و11 شاحنة .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365