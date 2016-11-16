وصول 832 راكبا لميناء نويبع وتداول 109 شاحنات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 474 راكبا و10 تريلات و15 برادا و2 باص جيت .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 320 راكبا والعبارة سينا وعلى متنها 38 راكبا و6 تريلات و10 برادات، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 220 راكبا و23 برادا و17 تريلا و4 سيارات و130 طرد سمك .

وأضاف ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وأشار إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 98 راكبا و21 شاحنة و1 سيارة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 36 شاحنة و35 راكبا، فيما غادرت السفينة Lienk وعلى متنها 66 ألفا و550 طن فوسفات والسفينة EL Mothenna وعلى متنها 15 ألفا و200 طن فوسفات متجهان إلى الهند والعبارة مسرة وعلى متنها 395 راكبا و20 سيارة و7 شاحنات والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 51 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 239 راكبا و8 شاحنات والسفينة الحرية وعلى متنها 25 شاحنة و1 راكب والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 21 شاحنة فيما غادرت العبارة أمانة وعلى متنها 318 راكبا و38 سيارة و11 شاحنة .