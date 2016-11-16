860 وحدة سكنية جنوب بورسعيد لعشوائيات "هاجوج" و"الإصلاح" و"الجناين"

بورسعيد – محمد فرج

قال إبراهيم نصير رئيس حى الجنوب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه تقرر إنشاء 43 عمارة سكنية بمنطقة "النورس" جنوب بورسعيد بواقع 860 شقة بمساحة 79 مترا لقاطنى عشوائيات عزبة "هاجوج" و"الإصلاح" ومنطقة الجناين بالكيلو 4,5، مؤكدا بأنه تم حصر العشش العشوائية المتواجد بها قاطنيها والموجودين بالفعل بإجمالى 849 أسرة .

كما شمل حصر آخر العشش الخالية من السكان على أن يتم تسليم الوحدات للمستحقين ولمن تنطبق عليهم الشروط من خلال البحوث الميدانية والمستندات الدالة على أحقية المقيمين بهذه المناطق للقضاء على العشوائيات .