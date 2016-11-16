وكيل صحة الأقصر: إنشاء وحدة لمراقبة الجودة والمخزون الطبى بكل مستشفى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور أسامة الدسوقى وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات الصحية والمستشفيات والدكتور خالد الزمقان وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، وذلك للمطالبة بإنهاء كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لاتفاقية برلين، وإنشاء وحدة لمراقبة الجودة والمخزون الطبى والمستلزمات الطبية بكل مستشفى.

وأكد الدكتور أسامة الدسوقى خلال الاجتماع، ضرورة متابعة سير وانتظام العمل بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد التام فى حالة حدوث سيول بمحافظة الأقصر.