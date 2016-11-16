إردوغان: مقاتلو المعارضة الذين ندعمهم يقتربون من السيطرة على الباب السورية

(رويترز)

قال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان اليوم الأربعاء، إن مقاتلى المعارضة المدعومين من أنقرة يقفون على مسافة كيلومترين فقط من مدينة الباب فى شمال سوريا وإن من المتوقع أن ينتزعوا السيطرة عليها من تنظيم داعش سريعا على الرغم من المقاومة.

وقال مقاتلو المعارضة أمس الثلاثاء إنهم سيطروا على قباسين على بعد عدة كيلومترات من الباب تمهيدا لحملة على آخر معقل حضرى لداعش فى ريف حلب الشمالي. وتسعى الفصائل التى يهيمن عليها الأكراد أيضا للسيطرة على الباب.

وخلال مؤتمر صحفى قبل السفر إلى باكستان اتهم إردوغان ألمانيا بأنها ليست ملتزمة التزاما كاملا بمحاربة الإرهاب وبدعم حزب العمال الكردستاني.

وقال إن النظام الرئاسى الذى يسعى منذ فترة طويلة إلى تطبيقه فى تركيا لا يعنى قطع علاقات الرئيس بحزبه السياسى، مشيرا إلى أن هذا سيمثل ضعفا فى النظام.