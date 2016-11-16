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تقارير إعلامية: للمرة الأولى.. السعودية تخاطب تونس رسميا بشأن "بن على"

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تقارير إعلامية: للمرة الأولى.. السعودية تخاطب تونس رسميا بشأن "بن على" تقارير إعلامية: للمرة الأولى.. السعودية تخاطب تونس رسميا بشأن "بن على"

> كتبت آمال رسلان

كشفت تقارير إعلامية تونسية عن خطابات رسمية تم تبادلها بين السلطات ، ووزارة العدل التونسية للمرة الأولى بشأن الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، المقيم فى المملكة منذ سقوط نظامه.

 

وقال موقع "بوابة تونس" الإخبارى، إن سلطات المملكة العربية السعودية أرسلت مؤخرا خطابا رسميا لوزارة العدل التونسية، ردا على خطاب مماثل، بشأن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، مشيرا إلى أن الخطاب الأخير أفاد بأن "بن على" كلف بموجب إقرار موقع من طرفه، المحامى منير بن صالحة للدفاع عنه، وإبرام تصالح فى مختلف التبعات القضائية والمدنية والإدارية المفتوحة ضده.

 

وأوضح الموقع التونسى فى تقريره، نقلا عن مصادر مطلعة، إن السلطات السعودية أوضحت فى خطابها أن بن على استشار المملكة قبل هذا الإجراء، وأنها صادقت بدورها عليه بالموافقة.

 

ولم تؤكد التونسية أو السعودية حتى هذه اللحظة هذه الأنباء أو تنفيها، فى الوقت الذى تشير فيه عدة تقارير إلى وجود ترتيبات خاصة بين المملكة وتونس، لعودة الرئيس المخلوع إلى بلاده، ليعيش كأى مواطن عادى بعد إقامته فى الرياض لما يقرب من 6 سنوات منذ عزله.


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