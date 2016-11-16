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بعد قليل..السيسى يتسلم رسالة من رئيس جمهورية كينيا لتعزيز التعاون

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بعد قليل..السيسى يتسلم رسالة من رئيس جمهورية كينيا لتعزيز التعاون بعد قليل..السيسى يتسلم رسالة من رئيس جمهورية كينيا لتعزيز التعاون

>كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، الأربعاء، نائب رئيس جمهورية كينيا وليليام روتو.

كان "روتو"، وصل  إلى القاهره، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء،  على متن طائرة خاصة فى زيارة للقاهرة تستغرق يومين يلتقى خلالها كبار المسئولين لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن "روتو" يحمل رسالة من رئيس جمهورية كينيا "أوهورو كينياتا"، للتأكيد على عُمق علاقات الأخوة والتعاون التى تجمع بين وكينيا، إضافة إلى حرص بلاده على تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات.

 

وأوضحت المصادر ان الرئيس ، سيؤكد خلال اللقاء انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، والذى  يأتى فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، إضافة إلى اعتزازه بعلاقات التعاون التى تجمع بين مصر وكينيا، ومشيداً بمواقفها المؤيدة لمصر فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

 


>ومن للمقرر أن تتناول المباحثات سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين من خلال تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التى تحقق المصلحة المشتركة للجانبين، إضافة إلى  التطورات الإقليمية على الساحة الافريقية.


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مصر 365

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