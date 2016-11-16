مصطفي السيد يغادر إلى أمريكا للقاء مسئولين

غادر مطار القاهرة الدولي العالم الكبير الدكتور مصطفي السيد رئيس مجلس ادارة جامعة زويل، الأربعاء، متجهًا إلى أمريكا عبر لندن في زيارة هناك للقاء عدد من المسئولين .

وقالت مصادر أمنية بالمطار ، لمراسل “أونا”، الأربعاء، إن فريق من العلاقات العامة تولي إنهاء إجراءات سفر العالم الكبير مصطفي السيد علي الطائرة البريطانية المتجهة إلى لندن، ومنها إلى أتلانتا بأمريكا، وذلك تحت إشراف حمدي عبدالعزيز الشيخ، مدير العلاقات العامة بمطار القاهرة.

يذكر أن “السيد” كان في زيارة للرياض منذ ١٠ أيام استغرقت ٣ أيام التقي خلالها مع عدد من المسئولين السعوديين .