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مؤشر نيكي يرتفع بنهاية تعاملات اليوم

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مؤشر نيكي يرتفع بنهاية تعاملات اليوم مؤشر نيكي يرتفع بنهاية تعاملات اليوم

مؤشر نيكي القياسي – أرشيفية

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية لأعلى مستوى في تسعة شهور ونصف الشهر عند الإقفال، اليوم الأربعاء، حيث دعم تراجع الين أسهم المصدرين فيما عززت زيادة عوائد السندات اليابانية أسهم البنوك.

وصعد نيكي 1.1 % ليغلق عند 17862.21 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الأول من فبراير.

وأدت توقعات السوق بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ستزيد الإنفاق وتسرع وتيرة التضخم -وهو ما سيؤدي لرفع الفائدة- لصعود الدولار لأعلى مستوى في خمسة شهور مقابل الين إلى 109.34 ين في الأسواق الخارجية.

وقفز مؤشر توبكس الفرعي للقطاع المصرفي 5.1 % لأعلى مستوى منذ يناير بدعم توقعات بأن يعزز ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام أرباح البنوك.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% إلى 1421.65 نقطة وارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.3 % ليغلق عند 12777.92 نقطة.

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