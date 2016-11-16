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«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 23

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«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 23 «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 23

أرشيفية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ، اليوم الأربعاء، على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، متكاثرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك، وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى الوسطى.

وعن الرياح فهي أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وعلى شمال وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح السطحية على كلٍ منهما شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 23

الإسكندرية 17 22

مطروح 15 22

بورسعيد 19 24

دمياط 18 24

الإسماعيلية 14 24

السويس 15 24

العريش 13 25

طابا 14 23

مرسى علم 20 26

الغردقة 18 27

شرم الشيخ 20 27

رفح 12 24

كاترين 11 22

سيوة 14 24

المنيا 16 24

الفيوم 17 24

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